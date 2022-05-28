Трамваи задерживаются на севере Москвы из-за автомобиля на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи №29 задерживаются на улице Костякова из-за автомобиля, застрявшего на путях, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Машина застряла на путях в районе остановки "Дмитровский проезд". Маршрут временно изменили. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года по 30 июня 2023 года из-за проведения строительных работ будет ограничено движение на участке Лианозовского проезда.