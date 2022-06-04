Движение в тоннеле на МКАД по направлению к Калужскому шоссе восстановили после ДТП

Движение в тоннеле на МКАД по направлению к Калужскому шоссе восстановили после временного перекрытия из-за ДТП. В тоннеле опрокинулся грузовик.

По данным столичного Дептранса, грузовик повредил стены и системы коммуникации тоннеля. Информации о состоянии водителя пока не поступало. Сразу после ДТП движение ограничили, а после пришлось полностью перекрыть направление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

