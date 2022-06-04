Авария с участием двух грузовиков произошла на ЦКАД

На ЦКАД столкнулись два грузовика. Авария произошла на 20-м километре в районе Икши. О пострадавших информации нет.

Машины перегородили несколько полос, в результате чего на внутренней стороне кольца образовался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

