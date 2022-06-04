Трое пострадали при нападении человека с ножом в больнице США – СМИ

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По меньшей мере три человека пострадали от ножевых ранений при нападении в больнице в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.

Как уточняется, пострадавших доставили в центр травматологии в критическом состоянии. Один из них является медицинским работником.

По информации властей, подозреваемый забаррикадировался в одной из палат больницы.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в провинции Бускеруд на востоке Норвегии. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

До этого неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. В результате стрельбы погибли пять человек. Местной полиции удалось нейтрализовать нападавшего. В то же время еще одно нападение было совершено в израильском Рамат-Гане. Оба города находятся недалеко от Тель-Авива.