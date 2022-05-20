Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Норвегии

Фото: ТАСС/EPA/Orn E. Borgen

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в провинции Бускеруд на востоке Норвегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NRK.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. На место происшествия немедленно направились полицейские. Ситуация расценивается как угрожающая жизни. Подробности случившегося выясняются.

Ранее неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. В результате стрельбы погибли пять человек. Местной полиции удалось нейтрализовать нападавшего. В то же время еще одно нападение было совершено в израильском Рамат-Гане. Оба города находятся недалеко от Тель-Авива.