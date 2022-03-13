Два человека получили ножевые ранения в Музее современного искусства в Нью-Йорке

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Двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Предположительно, бывший сотрудник напал с ножом на двух работниц музея. Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

В полиции Нью-Йорка добавили, что преступник скрылся. Правоохранители провели эвакуацию людей из музея и перекрыли прилегающие к нему улицы.

Ранее суд в Чувашии приговорил 67-летнего москвича к 10 годам колонии строгого режима за жестокое убийство брата, проживающего в Чебоксарах. По данным следствия, 17 мая 2021 года братья распивали спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого осужденный 124 раза ударил брата ножом. Тот скончался от обильной кровопотери, а злоумышленник перенес его тело в подвал и скрылся с места преступления.