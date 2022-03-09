Москвич, зарезавший брата в Чебоксарах, приговорен к 10 годам колонии строгого режима

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Суд в Чувашии приговорил 67-летнего москвича к 10 годам колонии строгого режима за жестокое убийство брата, проживающего в Чебоксарах. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 17 мая 2021 года братья распивали спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого осужденный 124 раза ударил брата ножом. Тот скончался от обильной кровопотери, а злоумышленник перенес его тело в подвал и скрылся с места преступления.

Убийца был оперативно задержан и арестован, а в ходе следствия признался в содеянном.

"Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не имеется. Приговором Верховного суда Чувашской Республики ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в центре столицы. По данным следствия, утром 8 марта на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро обвиняемый в ходе ссоры убил ножом мужчину 1979 года рождения. Правоохранители задержали злоумышленника. В ходе следственных действий было установлено, что в тот же день задержанный убил мужчину около одного из домов на улице Грузинский Вал.