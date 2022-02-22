Устроивший стрельбу в столичном МФЦ заявил, что его признали невменяемым

14:31
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Сергей Глазов, который устроил стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", сказал правозащитникам, что его признали невменяемым. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, Глазову проводили экспертизу в НИИ имени Сербского.
"Сам он с этим не согласен, считает себя совершенно здоровым человеком. При этом не верит в то, что от его пуль кто-то погиб", – цитирует Меркачеву "Интерфакс".
Она рассказала, что в центре обвиняемый провел 28 дней. Условия содержания он назвал приемлемыми.
В настоящее время Глазов находится в психиатрической больнице "Бутырки". Вместе с ним в камере сидят еще двое заключенных.
Трагедия произошла 7 декабря 2021 года. 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.
Глазову предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица" и "Оборот оружия".
Мужчина вину в убийстве признал, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.
Обвиняемый в стрельбе в столичном МФЦ ближайшие два месяца проведет под стражей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: