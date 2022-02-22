Устроивший стрельбу в столичном МФЦ заявил, что его признали невменяемым

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Сергей Глазов, который устроил стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", сказал правозащитникам, что его признали невменяемым. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, Глазову проводили экспертизу в НИИ имени Сербского.

"Сам он с этим не согласен, считает себя совершенно здоровым человеком. При этом не верит в то, что от его пуль кто-то погиб", – цитирует Меркачеву "Интерфакс".

Она рассказала, что в центре обвиняемый провел 28 дней. Условия содержания он назвал приемлемыми.

В настоящее время Глазов находится в психиатрической больнице "Бутырки". Вместе с ним в камере сидят еще двое заключенных.

Трагедия произошла 7 декабря 2021 года. 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Глазову предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица" и "Оборот оружия".

Мужчина вину в убийстве признал, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.

