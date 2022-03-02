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Москва 24

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происшествия

02 марта, 20:43

В Москве задержали подозреваемых в убийстве и сожжении двух человек

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на одном из вокзалов задержали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве двух человек и сожжении их тел на юго-западе города. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска <...> в короткие сроки установлены подозреваемые в совершении преступления, которые были задержаны на одном из вокзалов города, когда пытались скрыться", – говорится в сообщении.

Следователям удалось выяснить, что задержанные проживали с жертвами в одном доме на улице Брусилова в Москве. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, запланировано проведение следственных мероприятий с задержанными.

Два обгоревших тела неизвестных людей обнаружили ранее в среду в лесополосе в столичном районе Южное Бутово. Их нашли местные жители. Для установления личности погибших были назначены экспертизы. СК возбудил уголовное дело по данном факту.

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