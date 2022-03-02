Обгоревшие тела двух неизвестных обнаружили в лесу в Южном Бутове

Фото: СК РФ

В лесополосе в столичном районе Южное Бутово обнаружили два обгоревших тела неизвестных людей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Тела нашли местные жители. Для установления личности погибших назначены экспертизы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", – добавляется в сообщении.

Ранее тело студента без признаков насильственной смерти обнаружили в спорткомплексе Московского государственного технического университета имени Баумана. Причиной смерти молодого человека назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

