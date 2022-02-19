Тело студента обнаружили в спорткомплексе МГТУ имени Баумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело студента без признаков насильственной смерти обнаружили в спорткомплексе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В помещении спортивного зала на матах обнаружено тело студента первого курса МГТУ имени Баумана, 2003 года рождения", – заявил источник информагентства в правоохранительных органах.

Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

По предварительной информации, студент не имел противопоказаний к занятиям спортом. Причиной смерти молодого человека называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Ранее в феврале в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере столицы обнаружили тела мужчины и женщины. Сообщалось, что у погибших мог возникнуть конфликт на бытовой почве.