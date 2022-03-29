Пять человек погибли в результате стрельбы в израильском Бней-Браке

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Неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. Об этом сообщает государственная радиостанция "Кан".

В результате стрельбы убиты пять человек. При этом местной полиции удалось нейтрализовать нападавшего.

Еще одно нападение, по данным РИА Новости, в это же время было совершено в израильском Рамат-Гане. Информации о пострадавших пока не поступало.

Уточняется, что оба города находятся недалеко от Тель-Авива.

В январе в американском городе Питсбург неизвестные обстреляли школьный автобус. В результате погиб 15-летний ученик.

Юноша получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь, медики доставили его в больницу в критическом состоянии, позднее он скончался.

