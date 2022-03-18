Мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата в Подольске

15:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подольске полицейские задержали мужчину, который выстрелил из охолощенного автомата, выйдя из машины. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.
О стрельбе в дежурную часть сообщил местный житель. В результате пострадавших нет, полиция начала проверку. У мужчины уже изъяли автомат, предназначенный для имитации выстрелов с использованием светозвуковых патронов.
Ранее в Иркутске задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Правоохранители выехали на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме. Двое сотрудников зашли в подъезд, где на них напал местный житель.
Чтобы остановить злоумышленника, полицейский применил табельное оружие.
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