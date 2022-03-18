Мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подольске полицейские задержали мужчину, который выстрелил из охолощенного автомата, выйдя из машины. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

О стрельбе в дежурную часть сообщил местный житель. В результате пострадавших нет, полиция начала проверку. У мужчины уже изъяли автомат, предназначенный для имитации выстрелов с использованием светозвуковых патронов.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Правоохранители выехали на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме. Двое сотрудников зашли в подъезд, где на них напал местный житель.

Чтобы остановить злоумышленника, полицейский применил табельное оружие.

