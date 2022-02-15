Неизвестный напал на двух россиянок в Стамбуле

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неизвестный напал с ножом на двух россиянок в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Турции.

"В ночь на 12 февраля в Генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия", – отметили в диппредставительстве.

Одной из девушек потребовалась медицинская помощь: ее госпитализировали с резаными ранами головы. В настоящее время девушки вернулись в Россию.

Местная полиция разыскивает нападавшего. Генконсульство следит за ходом расследования.

Ранее в Каире местный житель напал на российского фотографа Арсения Котова. Инцидент произошел, когда тот прогуливался в районе Маншият Нассер, известном также как "Город мусорщиков". Как выяснилось позже, нападавший подумал, что Котов фотографирует его жену.

