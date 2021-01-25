Российские дипломаты выясняют обстоятельства нападения на граждан в Стамбуле

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Генеральное консульство РФ в Стамбуле выясняет обстоятельства нападения с ножом неизвестного на граждан, которые могут быть россиянами.

"В настоящее время генконсульство России в Стамбуле предпринимает необходимые усилия по выяснению обстоятельств нападения неизвестного лица с ножом на троих граждан, предположительно РФ, произошедшего вчера вечером на одной из улиц в стамбульском районе Бешикташ, и состояния здоровья пострадавших, экстренно госпитализированных в местные лечебные учреждения", – говорится в сообщении Генконсульства в Facebook.

Как стало известно ранее, неизвестный напал с ножом на мужчину и двух женщин. Инцидент произошел накануне вечером в стамбульском районе Бешикташ. Камеры наблюдения зафиксировали нападение. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

