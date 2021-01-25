Вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле – СМИ

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Вооруженный ножом мужчина напал на россиян в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, мужчина и двое женщин ранены, но их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел накануне вечером в стамбульском районе Бешикташ.

"Камеры наблюдения зафиксировали нападение на трех граждан России. Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет", – говорится в сообщении.

По данным источника в полиции, подозреваемый в нападении задержан.

Ранее в Москве пассажир угнал такси после драки с водителем. Позднее сотрудникам полиции удалось задержать мужчину на Энергетической улице.