Неизвестный напал на посетителей мавзолея в иранском Мешхеде

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Неизвестный напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском Мешхеде. Об этом сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что мужчина был вооружен ножом. От его действий пострадали как минимум два человека. В настоящий момент они госпитализированы.

Иранским правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. В результате стрельбы погибли пять человек. Местной полиции удалось нейтрализовать нападавшего. В то же время еще одно нападение было совершено в израильском Рамат-Гане. Оба города находятся недалеко от Тель-Авива.