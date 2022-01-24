Священник прокомментировал обряд изгнания бесов из тела Ленина

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Церковный публицист, настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский прокомментировал обряд, якобы проведенный над телом Владимира Ленина.

Священник рассказал РИА Новости, что изгнание бесов возможно только из живых существ, поскольку для этого человек должен сам изъявить желание. Он подчеркнул, что впервые слышит, чтобы подобный обряд проводили над телом умершего или мумией.

"Нельзя совершить нечто, игнорируя свободную волю человека. Обряд изгнания бесов может совершить любой священник, но не каждый возьмется – должен быть к этому дар. И нужно благословение правящего архиерея", – рассказал Вигилянский.

Собеседник агентства уточнил, что изгнать бесов можно из помещения, окропив его святой водой. Однако на кладбищах такие ритуалы не проводят.

"Мы окропляем святой водой могилу умершего как жилище, в которое помещается тело до второго пришествия. Там нет идеи изгнания бесов", – пояснил священник.

Ранее "Московский комсомолец" опубликовал комментарий бывшего монаха РПЦ Сергия Романова, заявившего, что в прошлом он якобы проводил в мавзолее некий обряд очищения, поскольку с телом Ленина происходили странности.

До этого депутат Мосгордумы Сергей Митрохин призвал захоронить тело Владимира Ленина. Позже сенатор РФ Сергей Цеков поддержал это предложение, отметив, что с точки зрения православных традиций тело необходимо предать земле. При этом захоронить Ленина желательно не на Красной площади, а рядом с родственниками.