Песков ответил на вопрос о планах вынести тело Ленина из Мавзолея

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В повестке дня не стоит вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Журналисты спросили у официального представителя Кремля, возможно ли принять решение о выносе тела в обозримой перспективе, например, в следующем году, к 100-летию со дня смерти советского лидера.
Песков подчеркнул, что сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами.
Ранее аналитики выяснили, как россияне относятся к идее похоронить Ленина. В частности, 40% опрошенных считают, что тело вождя революции нужно скорее захоронить на кладбище.
22% поддерживают решение оставить его тело в Мавзолее. 17% выступают за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.
Ролик о мавзолее Ленина вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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