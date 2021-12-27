Песков ответил на вопрос о планах вынести тело Ленина из Мавзолея

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В повестке дня не стоит вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Журналисты спросили у официального представителя Кремля, возможно ли принять решение о выносе тела в обозримой перспективе, например, в следующем году, к 100-летию со дня смерти советского лидера.

Песков подчеркнул, что сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами.

Ранее аналитики выяснили, как россияне относятся к идее похоронить Ленина. В частности, 40% опрошенных считают, что тело вождя революции нужно скорее захоронить на кладбище.

22% поддерживают решение оставить его тело в Мавзолее. 17% выступают за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.