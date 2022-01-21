В Мосгордуме призвали захоронить Ленина рядом с родственниками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин призвал захоронить тело Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены", – сказал Митрохин.
По его мнению, революционер сделал много зла для России, из-за чего она в настоящее время является отсталой страной. Также Митрохин назвал Ленина символом узурпации власти в стране, поскольку тот разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа относительно строительства государства.
"На самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть", – заявил депутат.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из мавзолея. По его мнению, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади, поскольку, как он считает, это кощунственно.
В Сети появился очередной ролик на тему захоронения Ленина
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