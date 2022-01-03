Фото: пресс-служба Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал идею убрать с Красной площади захоронения лидеров СССР, назвав ее мерзостью. Об этом он сообщил РИА Новости.
"Я всякие глупости и провокации не хочу комментировать. Сейчас люди отдыхают и прочее. Они делать ничего не умеют и кроме мерзости ничего предложить не могут", – сказал Зюганов.
Он добавил, что "нормальные люди не могут такое предложить". Он также назвал идею "провокационной, глупой и омерзительной".
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.
По его мнению, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади, поскольку, как он считает это кощунственно. Депутат считает, что могилам не место там, где развернуты каток и торговые ряды, где люди гуляют и отмечают Новый год. Он подчеркнул, что фракция ЛДПР, в которой он состоит, уже вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.
Он также назвал это "издевательством над людьми", напомнив, что Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы.
Ролик о Мавзолее Ленина вызвал неоднозначную реакцию в Сети
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: