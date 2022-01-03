Фото: пресс-служба Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал идею убрать с Красной площади захоронения лидеров СССР, назвав ее мерзостью. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Я всякие глупости и провокации не хочу комментировать. Сейчас люди отдыхают и прочее. Они делать ничего не умеют и кроме мерзости ничего предложить не могут", – сказал Зюганов.

Он добавил, что "нормальные люди не могут такое предложить". Он также назвал идею "провокационной, глупой и омерзительной".

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.

По его мнению, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади, поскольку, как он считает это кощунственно. Депутат считает, что могилам не место там, где развернуты каток и торговые ряды, где люди гуляют и отмечают Новый год. Он подчеркнул, что фракция ЛДПР, в которой он состоит, уже вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.

Он также назвал это "издевательством над людьми", напомнив, что Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы.