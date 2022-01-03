В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея, сообщает РИА Новости.

По его мнению, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади, поскольку, как он считает это кощунственно. Депутат считает, что могилам не место там, где развернуты каток и торговые ряды, где люди гуляют и отмечают Новый год.

Он подчеркнул, что фракция ЛДПР, в которой он состоит, уже вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.



"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", – сказал парламентарий.

Он также назвал это "издевательством над людьми", напомнив, что Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы.

"Уверен, что уже давно пришло время вождю всех времен и народов (Иосифу Сталину) и вождю пролетариата (Владимиру Ленину) наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами", — заключил Чернышов.

Некрополь у Кремлевской стены – это мемориальное кладбище, где погребены военные и политические деятели Советского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых и погибших космонавтов.

Рядом с Мавзолеем Ленина находятся могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Андрея Жданова, Леонида Брежнева и других.

Ранее аналитики выяснили, как россияне относятся к идее похоронить Ленина. В частности, 40% опрошенных заявили, что тело вождя революции нужно скорее захоронить на кладбище.

22% поддержали решение оставить его тело в Мавзолее. 17% выступили за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.