Сенатор назвал правильным предложение перезахоронить Ленина рядом с родными

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Предложение захоронить тело Владимира Ленина рядом с родственниками верно по своей сути. Такой комментарий Москве 24 дал сенатор РФ Сергей Цеков.
Он отметил, что Россия – православная страна с устоявшимися христианскими традициями.
"Я считаю, что с точки зрения наших православных традиций, христианских, конечно, тело должно быть предано земле", – подчеркнул политик.
Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин призвал захоронить тело Владимира Ленина. По словам парламентария, сделать это необходимо не у стен Кремля, а рядом с другими членами семьи революционера.
По мнению Митрохина, Ленин принес России много зла, именно из-за вождя революции страна по сей день является отсталой.
До этого политик выступил с инициативой о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого. Он подчеркнул, что таким образом можно было бы почтить память исполнителя, а также убрать упоминание узурпатора власти Ульянова-Ленина.
В Сети появился очередной ролик на тему захоронения Ленина
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