В МГД рассмотрят инициативу о переименовании Ленинского проспекта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин рассказал о намерении МГД вернуться к рассмотрению идеи о переименовании Ленинского проспекта. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Мосгордуме вдруг решили рассмотреть мою инициативу о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого. Я сам узнал об этом от журналистов", – заявил Митрохин.
По словам депутата, соответствующее предложение он выдвинул в 2013 году в связи с 75-летием музыканта, однако принять его можно и к 85-летию певца в 2023 году.
Сергей Митрохин добавил, что таким образом можно было бы почтить память Владимира Высоцкого, а также убрать упоминание "узурпатора власти Ульянова-Ленина".
В октябре 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины выступил с предложением переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую", объяснив такое решение "оккупацией" Крыма и части Донбасса.
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