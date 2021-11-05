Автобусная остановка "Выставочный комплекс" получит новое название с 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Автобусная остановка "Выставочный комплекс" с 6 ноября будет называться "Метро "Выставочная". Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"С 6 ноября остановка "Выставочный комплекс" для электробусов магистральных маршрутов м31 и м32 переименована в "Метро "Выставочная", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об изменении остановки маршрутов при следовании к улице Мантулинская по 1-му Красногвардейскому проезду.
3 июля, в Москве запустили новый маршрут электробуса № 536. Он проходит мимо метро "ВДНХ", проспекта Мира, МЦК Ростокино, Ярославского шоссе, МКАД и метро "Медведково".
Остановка возле станции метро "Медведково" располагается на улице Широкой, где также останавливаются автобусы № 735 и С15. А у станции "ВДНХ" электробус останавливается на проспекте Мира в сторону области.
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