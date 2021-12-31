Остановку на улице Генерала Тюленева переименуют с 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 января 2022 года в Москве переименуют остановку для автобуса №540 на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"С 1 января на маршруте №540 при следовании к станции метро "Теплый Стан" переименовывается остановка", – говорится в сообщении.
Изменения, впрочем, будут незначительными. В настоящий момент данная остановка носит название "Ул. Генерала Тюленева, 15". Переименуют ее в новом году в "Ул. Генерала Тюленева, 17".
Ранее сообщалось, что Троицкую линию столичного метро планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году. Длина ветки, включающей 17 станций, составит около 40 километров.
На станции "Коммунарка" организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Новая станция "Улица Генерала Тюленева" будет расположена вдоль одноименной улицы у пересечения с улицей Теплый Стан. Подземный вестибюль станции обеспечит выход пассажиров на обе улицы.
Москвичам показали будущую станцию метро "Улица Генерала Тюленева"
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