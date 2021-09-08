Андрей Бочкарев: станция "Улица Генерала Тюленева" готова более чем на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Готовность станции "Улица Генерала Тюленева" строящейся Троицкой линии столичного метро составляет 27%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время на станции проводят монолитные работы.

"Начаты работы по возведению основных конструкций вестибюля № 1, а также по сооружению вентиляционной камеры и будущего эвакуационного выхода. Продолжаются работы в зоне тягово-понизительной подстанции и платформенного участка", – рассказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что в настоящее время в прилегающих к станционному комплексу участкам перегонных тоннелей специалисты ведут устройство жесткого основания и верхнего строения пути.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что сейчас общая строительная готовность участка от станции "Новаторская" до "Бачуринской" составляет более 40%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что все участки Троицкой линии столичного метро планируется запустить в 2024 году. По словам мэра, специалисты строят одновременно все участки линии. Он отметил, что ввод станции "Улица Генерала Тюленева" позволит разгрузить на 20–25% центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро.

До этого мэр утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ". На проектируемом участке длиной 1,8 километра планируют построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию.