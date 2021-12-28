Власти Москвы планируют завершить строительство Троицкой линии метро в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Троицкую линию столичного метро планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Троицкая ветка – один из самых длинных радиусов. В 2024 году она придет в Коммунарку, дальше она пойдет в сторону Троицка. Надеюсь, в 2027 году ветка дойдет до Троицка, это будет самый большой радиус в московском метро", – отметил градоначальник.

Длина Троицкой линии, включающей 17 станций, составит около 40 километров. Пересадочными на Московское центральное кольцо станут станции "Севастопольский проспект" и "ЗИЛ". Со станции "Академическая" будет возможно пересесть на Калужско-Рижскую линию метро, а с "Новаторской" – на Большую кольцевую.

На станции "Коммунарка" организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Новая станция "Улица Генерала Тюленева" будет расположена вдоль одноименной улицы у пересечения с улицей Теплый Стан. Подземный вестибюль станции обеспечит выход пассажиров на обе улицы.

Рассказал Собянин и о строительстве Бирюлевской линии метро. Его планируют начать в 2023 году. В свою очередь, станцию Большой кольцевой линии в Сокольниках рассчитывают открыть в конце 2022 – начале 2023 годов. Прилегающие к ней территории будут благоустроены.

Кроме того, по словам мэра, в ближайшие годы подвижной состав метрополитена обновится до 80%. В настоящий момент доля новых поездов в столичном метро составляет две трети от их общего числа.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. Речь идет о Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях метро.