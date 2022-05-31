Автомобиль такси протаранил отделение банка на проспекте Вернадского

Видео: Москва 24

Автомобиль такси протаранил отделение банка, расположенное в торговом центре Avenue на проспекте Вернадского у дома 86А.

Как рассказал водитель Москве 24, у машины отказали тормоза, из-за чего ее занесло. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент на месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее ДТП с участием четырех машин произошло на Вяземской улице в Москве. В районе аварии было частично ограничено движение. Проезд был возможен только по одной полосе из трех.

До этого массовое ДТП с участием грузовика произошло на Новорязанском шоссе. В результате аварии пострадали четыре человека.

