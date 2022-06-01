СК возбудил дело после гибели женщины из-за взрыва газа в Мытищах

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации еще двух человек в результате взрыва газа в квартире в Мытищах. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело расследуется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По данным следствия, 1 июня в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома произошел хлопок газа. Погибла 32-летняя женщина. Кроме того, пострадали ребенок и женщина, проживающие в соседних квартирах. В здании обрушились межквартирные перегородки, также были выбиты окна.

В министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что специалисты газовой службы оперативно прибыли на место. В квартире на плите обнаружили конфорку в положении "газ открыт". Дом сразу же отключили от газоснабжения.

Жильцов дома эвакуировали, а территорию огородили. Специалисты обследуют здание. Людей временно разместили на территории детского сада. Как только подтвердится безопасность, им разрешат вернуться домой.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, 6А, в подмосковных Мытищах. Огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

