СК возбудил дело после гибели женщины из-за взрыва газа в Мытищах

14:39
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации еще двух человек в результате взрыва газа в квартире в Мытищах. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Дело расследуется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
По данным следствия, 1 июня в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома произошел хлопок газа. Погибла 32-летняя женщина. Кроме того, пострадали ребенок и женщина, проживающие в соседних квартирах. В здании обрушились межквартирные перегородки, также были выбиты окна.
В министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что специалисты газовой службы оперативно прибыли на место. В квартире на плите обнаружили конфорку в положении "газ открыт". Дом сразу же отключили от газоснабжения.
Жильцов дома эвакуировали, а территорию огородили. Специалисты обследуют здание. Людей временно разместили на территории детского сада. Как только подтвердится безопасность, им разрешат вернуться домой.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, 6А, в подмосковных Мытищах. Огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Пожар произошел в жилом доме в Мытищах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: