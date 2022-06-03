Два журналиста Reuters были ранены при обстреле ВСУ под Северодонецком – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Река

Два журналиста Reuters были ранены при обстреле со стороны ВСУ под Северодонецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном агентстве.

Как рассказал собеседник агентства, украинские военные обстреляли дорогу, по которой ехала машина с журналистами.

"Небольшой фрагмент шрапнели, который попал в ногу Саше, был удален, и он может ходить. У Павла сломана рука. Они в больнице в Рубежном", – сообщил источник в Reuters.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке ранение получил корреспондент "Звезды" Валентин Гвоздев. Он рассказал, что обстрел ведется из Лисичанска, расположенного в менее чем 10 километрах от города. Из-за этого, сказал Гвоздев, украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность и не свистят в воздухе. Поэтому такие мины услышать невозможно.

Кроме того, в Мариуполе ранения получила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов.

