Два журналиста Reuters были ранены при обстреле ВСУ под Северодонецком – СМИ

18:11
Фото: ТАСС/Александр Река
Два журналиста Reuters были ранены при обстреле со стороны ВСУ под Северодонецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном агентстве.
Как рассказал собеседник агентства, украинские военные обстреляли дорогу, по которой ехала машина с журналистами.
"Небольшой фрагмент шрапнели, который попал в ногу Саше, был удален, и он может ходить. У Павла сломана рука. Они в больнице в Рубежном", – сообщил источник в Reuters.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке ранение получил корреспондент "Звезды" Валентин Гвоздев. Он рассказал, что обстрел ведется из Лисичанска, расположенного в менее чем 10 километрах от города. Из-за этого, сказал Гвоздев, украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность и не свистят в воздухе. Поэтому такие мины услышать невозможно.
Кроме того, в Мариуполе ранения получила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов.
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