В ДНР заявили, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела Донецка

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В городе прогремела серия взрывов. Первые кадры с места происшествия публикует РИА Новости. По сообщению главы администрации города, в результате обстрела повреждены две школы и рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

