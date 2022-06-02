Грузовик парализовал движение на Дмитровском шоссе. Он хотел объехать место ДТП, но при маневре застрял.

Теперь остальные машины не могут проехать данный участок дороги. Образовался длинный затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

