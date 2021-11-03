Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

16:31
Фото: СК РФ
Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД России Алексея Новосельцева, арестовали. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы.
"Пресненским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Сергея Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Постановлением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря 2021 года", – сообщили в суде.
Егорова задержали накануне в подмосковном Королеве. Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что подозреваемый признал вину. Мужчина пояснил, что причиной совершения преступления стал долг, который он не смог вернуть семье погибшего.
Новосельцева обнаружили убитым в помещении бани на дачном участке в ТиНАО 25 октября. На его теле были колото-резаные раны.
"Московский патруль": появились подробности убийства Новосельцева
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