В Королеве задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Фото: СК РФ

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщает ТАСС.

Задержание произвели в подмосковном Королеве. В преступлении подозревается 60-летний житель Подольска, который был знакомым дочери потерпевшего.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила агентству, что подозреваемый признал вину. Мужчина пояснил, что причиной совершения преступления стал долг, который он не смог вернуть семье погибшего. По сведениям ТАСС, речь идет о сумме более 6 миллионов рублей.

В ближайшее время для подозреваемого изберут меру пресечения.

Новосельцева обнаружили убитым в помещении бани на дачном участке в ТиНАО 25 октября. На его теле были колото-резаные раны.

