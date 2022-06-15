Задымление произошло в здании Счетной палаты в центре Москвы

15 июня, 20:04 (обновлено 15.06.2022 20:36)
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Людей эвакуировали из здания Счетной палаты РФ в Москве из-за задымления в одном из помещений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В одном из помещений Счетной палаты РФ на Зубовской улице, доме 2, произошло задымление, проведена эвакуация", – отметил собеседник агентства, уточнив, что причиной задымления могло стать короткое замыкание.
Позднее в МЧС подтвердили Агентству "Москва" версию произошедшего. Там уточнили, что последующего возгорания не последовало. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее задымление произошло на втором этаже главного здания МГТУ имени Баумана. Были вызваны пожарные, сотрудников и студентов вуза попросили покинуть здание.
А до этого работников Театра наций эвакуировали из-за ложного срабатывания системы пожаротушения. Как выяснилось позже, возгорания в здании не было, а за дым был принят порошок из системы тушения.
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