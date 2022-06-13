Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Сахалина

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Фото: телеграм-канал SakhalinMedia
На севере Сахалина тушат лесной пожар на площади 757 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе накануне вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета.
"Со вчерашнего дня на пожаре работает 17 человек, два бульдозера, три пожарные машины, три автомашины. Дополнительно на место отправлено 12 человек, три бульдозера, две пожарные машины и вездеход", – говорится в сообщении.
В правительстве Сахалинской области также сообщили, что к тушению привлекли два вертолета. Отмечается, что пожар произошел в труднодоступной местности, однако угрозы населенным пунктам нет.
За первые пять месяцев 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров. Без жилья в результате разрушения строений остались почти две тысячи человек, в том числе 392 ребенка.
В мае лесными пожарами на площади 7,9 тысячи гектаров была охвачена территория Красноярского края. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики, однако специалистам удалось остановить распространение.
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