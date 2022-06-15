Водитель врезавшегося в микроавтобус под Рязанью грузовика мог уснуть за рулем

11:20
Фото: 62.мвд.рф
Водитель грузовика, который врезался в микроавтобус и легковые автомобили под Рязанью, по предварительной информации, уснул за рулем. Об этом сообщил начальник регионального УГИБДД УМВД РФ Сергей Романов.
По его словам, водитель грузовика двигался со стороны Тамбова в сторону Москвы.
В Минздраве Рязанской области рассказали, что троих пострадавших доставили в Михайловскую районную больницу в тяжелом состоянии. При этом один мужчина находится на аппарате ИВЛ.
"Второго сейчас заберет вертолет в ОКБ в травмцентр, третий остается в стационаре в Михайлове под наблюдением врачей", – приводит слова представителей Минздрава ТАСС.
ДТП произошло около 07:00 в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий". Двигавшийся в сторону Москвы грузовик врезался в стоящий впереди микроавтобус Hyundai и пять легковых автомобилей различных марок.
В результате происшествия две женщины и мужчина, которые были в момент аварии в микроавтобусе, получили травмы, несовместимые с жизнью. Двое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадали еще три человека в легковых автомобилях. При этом несовершеннолетних среди них нет.
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