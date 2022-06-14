В Госдуме предложили ввести в российских школах уроки трезвости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России следует провести год трезвости, а также предусмотреть в образовательных учреждениях уроки, посвященные данной теме. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев.

"Я предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении", – сказал депутат.

Кроме того, парламентарий считает, что 2023 год в России нужно объявить годом трезвости. По его словам, все это позволит сформировать в стране модель здорового общества и противопоставить ее нездоровому миру.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил распространить на всю страну практику Санкт-Петербурга по запрещению продажи спиртного в дни последних звонков и выпускных в школах.

