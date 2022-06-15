Автомобиль загорелся на 24-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на МКАД у развязки с Каширским шоссе, в районе аварии затруднено движение. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне 24-го километра МКАД (у развязки с Каширским шоссе) произошло возгорание автомобиля. <...> Перекрыты две полосы из шести", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В департаменте призвали водителей объезжать данный участок МКАД.

Ранее автомобиль влетел в здание на Покровском бульваре в Москве после столкновения с другой машиной. Затруднений движения на месте ЧП не было. В результате ДТП пострадал пешеход.

