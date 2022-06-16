Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе

На Дмитровском шоссе, между Марфино и Шолохово, произошла крупная авария. Там столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовых.

Водители не пострадали. В районе происшествия сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.