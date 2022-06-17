Торнадо обрушился в Китае

Разрушительный торнадо обрушился на многомиллионный китайский город Гуанчжоу. 11 человек погибли. Порывы ветра достигали 45 метров в секунду.



Новые условия военной службы появились в Индии. Контракт будет заключаться на четыре года, а не на 17 лет. Длительная служба в армии гарантировала стабильную зарплату и жилье от государства. Агрессивно настроенные потенциальные призывники подожгли вагон и разграбили железнодорожную станцию. О пострадавших в СМИ не сообщали.



В Китае спустили на воду третий национальный авианосец. Церемония прошла в соответствии со всеми государственными традициями. Боевой корабль водоизмещением 80 тысяч тонн построен только на основе китайских технологий.

Лесные пожары разгорелись в США. В Аризоне жителей ближайших районов из-за природных пожаров пришлось эвакуировать. О пострадавших ничего неизвестно.



Два человека погибли и один ранен в результате стрельбы в американском штате Алабама. Огонь был открыт в епископальной церкви к югу от Бирмингема. Подозреваемый задержан, однако мотивы его действий неизвестны.