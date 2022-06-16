Склад с древесиной загорелся в Красноярском крае

В Красноярском крае в самом разгаре пожароопасный сезон. В Богучанском районе вспыхнули 2,5 тысячи квадратных метров древесины. Угрозы распространения на жилые дома пока нет. Но спасатели все равно готовятся к возможной эвакуации.

На борьбу с огнем вышли десятки человек и пожарная техника, в том числе поезд. Почему загорелся склад с материалами, начали выяснять. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

