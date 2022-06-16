Крупнейшее месторождение газа загорелось в Ямало-Ненецком автономном округе

Крупнейшее в России месторождение газа загорелось в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар на промышленной площадке возник ночью 16 июня.

После инцидента приостановили работы производственных мощностей, перераспределили потоки газа. Инцидент на плановые показатели по добыче природных ресурсов не повлиял. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.