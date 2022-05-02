В Албании автобус после столкновения с машиной вылетел с дороги и застрял над рекой – между двух берегов. Погибших нет, но есть пострадавшие. Теперь местные жители думают, что делать с автобусом. Некоторые предлагают оставить транспорт над рекой - как инсталляцию или оригинальный мост. В Сети по этому поводу запустили голосование.

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