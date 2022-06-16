Десятки домов затопило в результате наводнений в американском штате Монтана

Волна наводнений продолжает накрывать США. В штате Монтана затопило десятки домов. Пострадали дороги и мосты.

Из-за стихии в штате приостановили работу водоочистной станции. В городах также ощущается дефицит питьевой воды. А ранее из-за наводнения и оползней закрыли Йеллоустонский национальный парк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.