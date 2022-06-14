"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

Столичные полицейские задержали вора, который украл дорогой мобильный телефон. 21-летняя девушка хотела продать устройство через соцсети, однако "покупатель" тратить деньги не собирался. При встрече он долго озирался по сторонам и в удобный момент сбежал с гаджетом.

Позже его нашли и задержали в Московской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

