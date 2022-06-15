Мужчина украл сумку с деньгами в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полиция задержала мужчину за кражу сумки с деньгами. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения и оказалось, что вещи забрал случайный знакомый.

Потерпевший рассказал, что перевозил документы и больше 200 тысяч рублей. В "Аэроэкспрессе" он познакомился с попутчиком, между которым завязался диалог. Позже в зале ожидания хозяин сумки задремал, а проснувшись, обнаружил пропажу имущества.

Вором оказался ранее судимый 48-летний житель Тамбовской области. Но только, когда его нашли полицейские, денег при нем уже не оказалось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

