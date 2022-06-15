Коммунальщик рассказал об инциденте с падением ребенка из окна на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Семья, в которой воспитывался выпавший из окна ребенок, выглядела благополучной. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказал сотрудник коммунальной службы.

"Я могу сказать по виду, что это благополучная семья. Квартира у них безупречная, мебель старенькая, но вся вылизанная", – отметил он.

По словам коммунальщика, речь идет о семье мигрантов – двух сестрах с четырьмя детьми. Соседи на них никогда не жаловались.

Говоря о самом инциденте, мужчина отметил, что после того, как ребенок выпал наружу, мать закричала и бросилась за ним. Он уточнил, что кроватка малыша стояла прямо возле окна.

Ранее в среду сообщалось, что из окна третьего этажа жилого дома на шоссе Энтузиастов выпали женщина с двухлетним ребенком. Последний в результате падения погиб. По факту возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская охарактеризовала историю как трагичную. Она также предостерегла от повторения подобных ситуаций и порекомендовала ставить на окна запирающие устройства и не открывать их, если в квартире есть маленькие дети.

