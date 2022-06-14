Ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Малолетний ребенок выпал из окна восьмого этажа в Москве, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

Инцидент произошел 14 июня. Мальчик возрастом 2,5 года, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Это произошло 2 июня в жилом доме на Союзном проспекте. По данным прокуратуры, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.

Также сообщалось, что трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на юго-востоке Москвы. Оставшись на непродолжительное время без присмотра матери, ребенок выпал из окна 12-го этажа. Девочка 2019 года рождения скончалась на месте.

